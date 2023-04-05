Зеленский указал на ситуацию, когда ВСУ могут покинуть Бахмут

Президент Украины находится с визитом в Польше. Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Бахмуте, городе, который украинские военные защищают уже несколько месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Зеленский о ситуации в Бахмуте. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военные сейчас находятся в Бахмуте. Ведут ожесточенные бои и пытаются оттеснить русскую армию из города.

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"Мы в Бахмуте, и враг его не контролирует", – говорит Зеленский.

Президент Украины также рассказал о моменте, когда ВСУ могут покинуть город.

"Для меня главное не потерять наших солдат и, конечно, если наступит момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять свой личный состав из-за окружения — конечно, там соответствующие правильные решения будут приниматься генералами", — говорит Зеленский.

По словам Зеленского, для победы и увольнения Украины необходимо больше боеприпасов, именно тогда можно будет дать отпор врагу.

"В некоторых районах Бахмута есть успех – мы идем вперед. Или нет, и мы снова отступаем на позиции", – объясню президент Украины меняющуюся ситуацию в Бахмуте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник России проведет совместные военные учения с НАТО в июне 2023 года.

Также "Комментарии" писали, что польские фермеры пригрозили сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. Аграрии протестуют из-за украинского зерна, которое попадает на польский рынок. Из-за этой ситуации подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик.