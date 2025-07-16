Зеленский указал на неожиданную причину, почему война в Украине затягивается

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Кречмаровская Наталия
Россия боится Соединенных Штатов Америки и не идет на эскалацию. Это подтверждает уменьшение интенсивности обстрелов Украины во время визита спецпосланника США по Украине Кита Келлога.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, когда Келлог прибыл в Украину, то две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Зеленский подчеркнул, что в эту ночь и предыдущую ночь не было никаких сильных атак.
По словам президента, во время визита представителей США Путин не бомбит Украину. Зеленский отметил, что Путин будет пытаться запугивать, шантажировать и создавать напряжение. Однако российская сторона не идет на полную эскалацию.
Также президент Украины объяснил, почему Путин опасается заканчивать войну в Украине. По словам Зеленского, Россия мобилизовала 1 200 000 человек. Более миллиона уже убиты или ранены. Но сегодня на поле боя у него все еще около 1 200 000 военнослужащих.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский анонсировал новые "удары" по России.