Зеленский указал на неожиданную причину, почему война в Украине затягивается

Россия боится Соединенных Штатов Америки и не идет на эскалацию. Это подтверждает уменьшение интенсивности обстрелов Украины во время визита спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет издание "РБК-Украина". По его словам, когда Келлог прибыл в Украину, то две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Зеленский подчеркнул, что в эту ночь и предыдущую ночь не было никаких сильных атак.

По словам президента, во время визита представителей США Путин не бомбит Украину. Зеленский отметил, что Путин будет пытаться запугивать, шантажировать и создавать напряжение. Однако российская сторона не идет на полную эскалацию.

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время говорил, и я тоже говорил президенту. Во всяком случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент", — добавил президент Украины.

Также президент Украины объяснил, почему Путин опасается заканчивать войну в Украине. По словам Зеленского, Россия мобилизовала 1 200 000 человек. Более миллиона уже убиты или ранены. Но сегодня на поле боя у него все еще около 1 200 000 военнослужащих.

"Почему он боится окончания войны? Одна из причин состоит в том, что эти люди вернутся домой. Психологически они нестабильны. Они не воевали, чтобы защитить свои дома. Они не воевали за себя. Они вернутся другими. Россия до сих пор не имеет плана, что делать с ними, когда они вернутся. Это также одна из причин, почему война затягивается."

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленский анонсировал новые "удары" по России.