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Зеленский "убегает" перед массированными обстрелами Киева: что известно о реальных планах Кремля

Россия жестоко обстреливает Киев, когда Зеленский за границей: развенчание манипуляции

сегодня, 17:35
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Кречмаровская Наталия

В ночь на 17 июня вражеские войска нанесли жестокий массированный удар по Киеву. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что после таких ударов ходят манипулятивные сообщения.

Зеленский "убегает" перед массированными обстрелами Киева: что известно о реальных планах Кремля

Обстрел. Иллюстративное фото

"После одного из самых массированных обстрелов Киева в украинском сегменте соцсетей начал активно распространяться тезис: "когда Зеленский выезжает за границу, Россия сразу бьет по столице", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что этот нарратив сопровождается нецензурной бранью в адрес президента. К тому же заявляют, что президент якобы сотрудничает с врагом или намекают на то, что украинское руководство сознательно оставляет рядовых граждан без защиты.

В Центре подчеркнули, что указанная логика – это намеренная манипуляция. Отмечается, что некоторые массированные и особенно жестокие обстрелы Россия совершала, когда Зеленский находился в Украине. Так:

  • 15 ноября 2022 — 96 выпущенных ракет по Украине, ни одного заграничного визита Зеленского в этот день не было;

  • 29 декабря 2023 — самая большая атака на Киев (33 погибших), когда президент был в Украине;

  • большинство атак в 2023-2024 годах не совпадают ни с какими официальными визитами.

Россия совершала еженедельные и даже ежедневные обстрелы, несмотря на то, где находится Зеленский.

"Предположение о "зависимости" ритма атак от передвижения президента не выдерживает фактологической проверки", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков центра, ключевая задача этой ИПСО – взорвать авторитет военно-политического руководства. Эти цели достигаются путем:

  • очернение зарубежной дипломатической деятельности, критически важной для получения вооружения, ПВО, гарантий безопасности;

  • создание впечатления, что президент "убегает" или "спасается";

  • распространение подозрений в измене, сговоре с врагом или отсутствии наказания за “слив” информации.

"Все эти тезисы направлены на деморализацию общества, которое находится под давлением ежедневных угроз", — отмечают аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин мог предупредить Трампа об обстреле.



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Источник: https://t.me/spravdi/47383
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