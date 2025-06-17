Зеленский "убегает" перед массированными обстрелами Киева: что известно о реальных планах Кремля

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 17 июня вражеские войска нанесли жестокий массированный удар по Киеву. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что после таких ударов ходят манипулятивные сообщения.
Обстрел. Иллюстративное фото
Отмечается, что этот нарратив сопровождается нецензурной бранью в адрес президента. К тому же заявляют, что президент якобы сотрудничает с врагом или намекают на то, что украинское руководство сознательно оставляет рядовых граждан без защиты.
В Центре подчеркнули, что указанная логика – это намеренная манипуляция. Отмечается, что некоторые массированные и особенно жестокие обстрелы Россия совершала, когда Зеленский находился в Украине. Так:
15 ноября 2022 — 96 выпущенных ракет по Украине, ни одного заграничного визита Зеленского в этот день не было;
29 декабря 2023 — самая большая атака на Киев (33 погибших), когда президент был в Украине;
большинство атак в 2023-2024 годах не совпадают ни с какими официальными визитами.
Россия совершала еженедельные и даже ежедневные обстрелы, несмотря на то, где находится Зеленский.
По данным аналитиков центра, ключевая задача этой ИПСО – взорвать авторитет военно-политического руководства. Эти цели достигаются путем:
очернение зарубежной дипломатической деятельности, критически важной для получения вооружения, ПВО, гарантий безопасности;
создание впечатления, что президент "убегает" или "спасается";
распространение подозрений в измене, сговоре с врагом или отсутствии наказания за “слив” информации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин мог предупредить Трампа об обстреле.
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