Зеленский тремя словами ответил на требование Путина относительно русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский коротко и четко отреагировал на очередные ультимативные требования Кремля, среди которых предоставление русскому языку особого статуса. Как пояснил президент, "государственный язык – украинский". По его словам, подобные вопросы РФ задает в ультимативной форме, чтобы затянуть переговорный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский во время общения с журналистами ответил на вопрос о российских требованиях, в частности предоставить русскому языку официальный статус на уровне с украинским. Как пояснил президент, условия РФ относительно якобы мирного соглашения выглядят как очередной ультиматум, чтобы дольше избегать переговоров.

"У нас есть государственный язык – украинский. РФ может заявлять что угодно… Я считаю, что они сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс", – сказал Зеленский.

Напомним, что во время недавней встречи российского диктатора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, российская сторона выдвинула ряд условий, среди которых официальный статус для русского языка в Украине, неограниченная деятельность Русской православной церкви, полный выход ВСУ из районов Донецкой и Луганской областей, которые Москва не смогла захватить и другие условия.

