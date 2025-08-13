Зеленский срочно вылетел из Украины для разговора с Трампом: детали

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел из Украины в Германию для участия в серии важных дипломатических переговоров. Ключевым элементом поездки станет видеоконференция с президентом США, которая состоится перед саммитом Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным BILD и Reuters, Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. После переговоров они вместе присоединятся к видеоконференции с участием Трампа, генсека НАТО Марка Рютте и руководителей ряда европейских государств. Впоследствии эта информация была подтверждена в Офисе президента.

Представитель правительства Германии уточнил, что встреча состоится сегодня в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву). На онлайн-совещание кроме Зеленского и Трампа приглашены лидеры Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии и другие представители ЕС. Главной темой станет ситуация в Украине накануне встречи Трампа с российским диктатором Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Ожидается, что после видеоконференции Зеленский и Мерц сделают совместные заявления для СМИ.

Отдельно будет проведена видео-сессия с участием Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса с европейскими лидерами. Она начнется в 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву). Кроме того, еще позже, в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву), планируется онлайн-встреча "коалиции желающих", которая работает над планами поддержки Украины.

