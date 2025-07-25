Зеленский срочно обратился в ЕС из-за критической ситуации в ВСУ: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обратиться к европейским партнерам с просьбой предоставить финансовую поддержку для повышения денежного довольствия военнослужащих. По его словам, это критически важно для привлечения добровольцев и сохранения боеспособности армии в условиях полномасштабной войны с Россией.

Фото: из открытых источников

" Европейские страны раньше помогали только с оружием, но наши военные — это также оружие, которое защищает и Украину, и Европу", — подчеркнул Зеленский во время брифинга в Киеве, цитирует Bloomberg.

Мобилизационная кампания в Украине сталкивается с растущим сопротивлением общества, уставшего войной, которая продолжается уже четвертый год. Если Россия стимулирует набор в армию денежными бонусами, то Украина хочет сделать ставку на добровольцев путем повышенных выплат. Однако реализация такой стратегии значительно нагрузит госбюджет, дефицит которого превышает 20% ВВП.

Зеленский уже ведет переговоры с лидерами ЕС и Запада, в том числе Урсулой фон дер Ляен, Эммануэлем Макроном, Марком Рютте, Киром Стармером и представителями США. Президент подчеркивает, что это не просто просьба о помощи, а вклад в общую безопасность континента.

В то же время, Украина активизирует производство собственного вооружения. По словам главы государства, на разработку и производство дронов, ракет и систем РЭБ ежегодно необходимо $25 миллиардов. Уже сейчас для запуска новых производственных линий нужно 6 миллиардов долларов.

США согласились покупать украинские беспилотники, однако Киев стремится заключить более масштабное соглашение — на сумму $10-30 миллиардов. Переговоры с американской стороной ведут министр обороны Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Рустем Умеров и советник президента Александр Камышин.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Кремле высказались о возможности проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в течение лета. Комментарий сделал спикер Кремля Дмитрий Песков.