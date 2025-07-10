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Зеленский срочно обратился к миру из-за терроризма Путина: к чему призывал

Каждую ночь Украина подвергается атакам с применением сотен беспилотников

10 июля 2025, 14:35
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Клименко Елена

Украина продолжает подвергаться масштабным ночным воздушным атакам со стороны России, активно использующей модифицированные дроны-камикадзе Shahed, совместного российско-иранского производства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Зеленский срочно обратился к миру из-за терроризма Путина: к чему призывал

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, только за одну ночь по украинским городам, в частности столице, был нанесен очередной массированный удар. В атаке участвовали обновленные Shahed'ы — эти дроны были усовершенствованы с целью нанесения большего ущерба и усложнения их перехвата системами ПВО.

"Каждую ночь украинцы сталкиваются с волнами беспилотников. Прошлой ночью враг применил более 400 воздушных целей, а еще раньше — более 700 дронов и ракет. Это терроризм в чистом виде", — подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что за этой тактикой стоит лично российский лидер Владимир Путин, стремящийся заставить украинцев жить в постоянном страхе, покидать свои дома и эмигрировать, создавая хаос даже вдали от линии фронта.

В ночь на 10 июля Киев снова оказался под плотным ракетно-дроновым обстрелом. В результате были зафиксированы разрушения в шести районах столицы, наибольшие повреждения — в Шевченковском. оккупанты применили дроны Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты.

Всего было зафиксировано 741 воздушную цель, из которых 718 удалось успешно обезвредить силами украинского ПВО.

Днем ранее, 9 июля, главной мишенью российской атаки стал Луцк. В городе возникли масштабные пожары, зафиксированы многочисленные разрушения.

Как уже писали "Комментарии", недавние массированные обстрелы территории Украины могут иметь политическую подоплеку, связанную с обострением отношений между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал блогер и бизнесмен Роман Шрайк в своей публикации, проанализировав масштабность атак и расходов со стороны России.



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