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Зеленский созвал технологическую Ставку: принято решение о защите от ракет и бомб

Президент отметил, что важно сосредоточиться на развитии внутреннего производства.

31 декабря 2024, 18:25
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский провел второе заседание технологической ставки, на котором были рассмотрены новые решения для усиления защиты от российских ракет и бомб. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский созвал технологическую Ставку: принято решение о защите от ракет и бомб

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Во встрече приняли участие представители правительства, руководители государственных учреждений, военное командование, а также руководители и генеральные конструкторы оборонных предприятий страны.

Зеленский подчеркнул, что первая технологическая Ставка была направлена на вопросы противовоздушной обороны, в то время как на втором заседании были заслушаны отчеты по первым шагам в усилении защиты украинского неба и увеличении производственных мощностей, необходимых для этого. Президент отметил, что важно сосредоточиться на развитии внутреннего производства для обеспечения эффективного противостояния ракетным и бомбовым ударам России.

"Мы продолжаем укреплять мобильные огневые группы. Уже есть конкретные системные решения для усиления защиты от российских ракет и бомб. Основное внимание мы уделяем развитию национальных промышленных возможностей", — заявил Зеленский.  

Он также подчеркнул, что именно украинское производство становится основой для укрепления обороноспособности страны и в будущем обеспечит рост экспорта продукции, когда война закончится.

Напомним, что первое заседание технологической ставки состоялось 13 декабря, когда обсуждали инновационные подходы к усилению обороны Украины. Тогда особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" писал, что На фоне трагедии с ущербом российскими ПВО пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" в Грозном, россияне выпустили праздничное видео , в котором Санта Клаус становится "жертвой" российской противовоздушной обороны.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12876
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