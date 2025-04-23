Зеленский сорвал переговоры в Лондоне: подробности

В Лондоне должны были состояться важные мирные переговоры о войне в Украине. Планировалась встреча министров иностранных дел нескольких стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Но переговоры сорвались в последнюю минуту — из-за решения США не участвовать в них.

Последствия удара по Запорожью — WP

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но неожиданно отменил поездку. Причина — позиция Украины, ведь Киев отказался даже обсуждать вариант передачи части своих территорий России, в частности, Крыму. В ответ США решили не отправлять чиновников. В Лондон вместо Рубио поедет только специальный посланник – генерал в отставке Кит Келлог.



Ранее американский представитель Стив Виткофф предлагал возможность, чтобы США признают Крым российским, а Россия останавливает боевые действия. Но президент Зеленский четко заявил, что Украина не отдаст Крым и не пойдет на нарушение своей Конституции. "Это наша территория, и мы не о чем здесь говорить", — сказал он журналистам.



После упразднения американского участия в переговорах, министры иностранных дел других стран тоже решили не приезжать. В Лондоне же остались лишь делегации более низкого уровня. Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига прибыли в Британию и заявили, что готовы работать дальше ради мира.



"Мы хотим достичь полного прекращения огня как первого шага к справедливому и продолжительному миру", — подчеркнул Ермак.



В США уверяют о том, что Рубио не приехал из-за расписания, а не из-за политического конфликта. Но источники говорят — причиной стал именно конфликт позиций по территориям Украины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин маниакально требует, чтобы Украина официально отдала Крым России.