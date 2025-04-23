logo

BTC/USD

93738.97

ETH/USD

1814.63

LTC/USD

84.49

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сорвал переговоры в Лондоне: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сорвал переговоры в Лондоне: подробности

Переговоры в Лондоне сорвались из-за нежелания Украины отдать свои территории

сегодня, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Лондоне должны были состояться важные мирные переговоры о войне в Украине. Планировалась встреча министров иностранных дел нескольких стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Но переговоры сорвались в последнюю минуту — из-за решения США не участвовать в них.

Зеленский сорвал переговоры в Лондоне: подробности

Последствия удара по Запорожью — WP

Госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но неожиданно отменил поездку. Причина — позиция Украины, ведь Киев отказался даже обсуждать вариант передачи части своих территорий России, в частности, Крыму. В ответ США решили не отправлять чиновников. В Лондон вместо Рубио поедет только специальный посланник – генерал в отставке Кит Келлог.

Ранее американский представитель Стив Виткофф предлагал возможность, чтобы США признают Крым российским, а Россия останавливает боевые действия. Но президент Зеленский четко заявил, что Украина не отдаст Крым и не пойдет на нарушение своей Конституции. "Это наша территория, и мы не о чем здесь говорить", — сказал он журналистам.

После упразднения американского участия в переговорах, министры иностранных дел других стран тоже решили не приезжать. В Лондоне же остались лишь делегации более низкого уровня. Глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига прибыли в Британию и заявили, что готовы работать дальше ради мира.

"Мы хотим достичь полного прекращения огня как первого шага к справедливому и продолжительному миру", — подчеркнул Ермак.

В США уверяют о том, что Рубио не приехал из-за расписания, а не из-за политического конфликта. Но источники говорят — причиной стал именно конфликт позиций по территориям Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин маниакально требует, чтобы Украина официально отдала Крым России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/04/23/ukraine-war-london-peace-talks-rubio/
Теги:

Новости

Все новости