Глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с украинскими и иностранными медиа по итогам встречи "Коалиции желающих" сообщил, что у украинской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной.

Зеленский сообщил причины, почему война может продолжаться еще долго

"Наша разведка и разведка партнеров располагает информацией, что Россия и дальше будет затягивать войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. И он не хочет реального мира", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в течение последних шести месяцев администрация президента США Дональда Трампа демонстрировала осторожность в поддержке Киева и более открытую позицию по отношению к Москве, однако ситуация изменилась. Как сообщает The Washington Post, в настоящее время Белый дом склоняется к предоставлению Украине дополнительного вооружения, а Конгресс готовит новый пакет санкций против России.

По информации издания, глава Белого дома выразил недовольство тем, что президент РФ не изъявляет желания обсуждать возможности прекращения войны в Украине. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп согласился передать Киеву часть запрашиваемой военной помощи из списка, который президент Владимир Зеленский передал ему лично во время встречи в Гааге в прошлом месяце. "Существует всеобщее разочарование тем, что прогресс происходит медленнее, чем это возможно", – объяснил представитель администрации, пожелавший остаться анонимным.