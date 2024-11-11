Зеленский сообщил о программе против российских КАБов: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, в ходе которой заслушал доклад по дальнейшему усилению ПВО.

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"Приняли решение об увеличении количества мобильных огневых групп в регионах, которые являются приоритетными целями для российского террора. Продолжается выполнение предыдущих решений Ставки о лучшей подготовке и оснащении МОГ.

Был доклад о комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения. Также был доклад по поводу текущего состояния украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что до Ставки заслушал подробный доклад Александра Сырского.

"Есть решение Главкома о существенном усилении сложных направлений – Кураховского и Покровского. На Курщине наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку", – отметил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Кривом Роге под завалами может быть женщина и трое маленьких детей

Уже 11 пострадавших в Кривом Роге. В больнице остается три человека. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Спасатели продолжают разбирать завалы разбитой пятиэтажки. Ищут людей. Привлекли волонтеров-кинологов. Также в 35 многоквартирных домах разбиты окна и крыши. Повреждены 11 автомобилей. Изуродовано админздание.

"Мою невестку и трех внуков ищут под завалами. Сын вышел на кухню во время прилета — остался жив, упал на второй этаж", — говорит Ирина.

Женщина рассказала, что под завалами оказались ее невестка и три внука — десять, два с половиной года и двухмесячный младенец. Травмы получил сын женщины. Во время атаки женщина была на работе. После взрыва начала звонить по телефону родным, но они не отвечали. Тогда она сразу выехала на место удара.



