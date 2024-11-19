Зеленский сообщил о намерениях Путина после террористического акта в Глухове (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар российской армии по гражданскому общежитию в Глухове Сумской области. Глава государства сообщил, что количество погибших в результате обстрела увеличилось до семи.

Обстрел Сумщины. Фото: скриншот из видео ГСЧС

"Россия продолжает терроризировать наши приграничье. Сегодня ночью был удар дроном по Глухову. Есть разрушение общежития одного из учебных заведений. В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, есть еще люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому.

Каждый день мы призываем мир к решительности и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой", – подчеркнул президент.

Напомним, что 18 ноября 2024 около 23:20 оккупанты беспилотником атаковали общежитие одного из учебных заведений в г. Глухов Сумской области.

По состоянию на 08:00 было известно о гибели 6 человек, среди которых 8-летний мальчик, еще 11 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения.

ОБНОВЛЕНО: По данным Офиса Генпрокурора, до 8 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки по общежитию в г. Глухов Сумской области. Из-под завалов извлекли тела еще двух человек.





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