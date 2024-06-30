

















По словам украинского президента Владимира Зеленского, запрос на мобилизацию украинцев на военную службу сформировал руководство ВСУ. Так что она сейчас продолжается по плану. Об этом он заявил в интервью Труде Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент заявил, что со своей стороны он работает над обеспечением войска оружием, амуницией и технологиями.

"Тактические действия, сколько нужно на фронте людей – нужно, чтобы это всегда формулировало военное руководство. Военное руководство сформулировало цифры, я их видел и сегодня они идут по этому плану", – сказал он.

Также он упомянул об опыте США, когда проводили лотереи для определения людей, которых отправляли на фронт, но, по его словам, в Украине таким образом не был бы справедливым, прежде всего, в отношении тех людей, которые уже на передовой.

Но это была война не на территории США и не за существование страны. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал главное условие, что не зависит от украинцев . Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа в войне с Россией возможна, если Запад преодолеет страх перед Владимиром Путиным и признает его слабость. Зеленский отмечает, что мирные переговоры с Москвой будут только способствовать дальнейшей российской агрессии.

По его словам, Украина сейчас защищает демократические страны от потенциальных нападений Путина. Одной из главных проблем остаются атаки российских самолетов с применением планирующих бомб. Украина пытается разрешить эту ситуацию, обращаясь в США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским военным аэродромам. Пока Украина использует дроны, но их мощности недостаточно.

