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Зеленский сообщил, кто определил цифры по мобилизации в Украине

Зеленский заявил, что работает над обеспечением войска оружием, амуницией и технологиями

сегодня, 18:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам украинского президента Владимира Зеленского, запрос на мобилизацию украинцев на военную службу сформировал руководство ВСУ. Так что она сейчас продолжается по плану. Об этом он заявил в интервью Труде Рубин, колумнистке The Philadelphia Inquirer.

Зеленский сообщил, кто определил цифры по мобилизации в Украине

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент заявил, что со своей стороны он работает над обеспечением войска оружием, амуницией и технологиями.

"Тактические действия, сколько нужно на фронте людей – нужно, чтобы это всегда формулировало военное руководство. Военное руководство сформулировало цифры, я их видел и сегодня они идут по этому плану", – сказал он.

Также он упомянул об опыте США, когда проводили лотереи для определения людей, которых отправляли на фронт, но, по его словам, в Украине таким образом не был бы справедливым, прежде всего, в отношении тех людей, которые уже на передовой.

Но это была война не на территории США и не за существование страны. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал главное условие, что не зависит от украинцев . Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победа в войне с Россией возможна, если Запад преодолеет страх перед Владимиром Путиным и признает его слабость. Зеленский отмечает, что мирные переговоры с Москвой будут только способствовать дальнейшей российской агрессии.

По его словам, Украина сейчас защищает демократические страны от потенциальных нападений Путина. Одной из главных проблем остаются атаки российских самолетов с применением планирующих бомб. Украина пытается разрешить эту ситуацию, обращаясь в США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским военным аэродромам. Пока Украина использует дроны, но их мощности недостаточно.
 



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Донбас

сегодня, 18:42

"План закінчення війни буде готовий в цьому році, - Зеленський" И толку от этого плана? Ты, гнида циничная, уже планировал пивко попивать в Крыму, и что? Очередная обіцянка цяцянка. Клоуну поверить - себя обмануть. Мерзкий, циничный Лжец.


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