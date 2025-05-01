Зеленский сообщил, когда соглашение о ископаемых передадут на ратификацию в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и сообщил, что документ в ближайшее время будет направлен на ратификацию в Верховную Раду.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Соглашение есть, подписано, будет направлено на ратификацию в Верховную Раду Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний", — заявил глава государства.

По словам главы государства, соглашение стало результатом значительной работы украинской правительственной команды и изменилось в процессе переговоров, став действительно равноправным. Она предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, который будет работать исключительно на новых лицензионных проектах в области недропользования.

Президент подчеркнул, что в соглашении отсутствуют какие-либо долговые обязательства Украины, а все ресурсы остаются в собственности украинского народа. Он также обратил внимание на то, что подписание соглашения стало первым практическим результатом встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, назвав его историческим.

"В соглашении нет долга и создается Фонд – Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, помогающие нам в защите", – пояснил президент.

По его словам, подписание соглашения о ископаемых фактически является первым результатом встречи с президентом США в Ватикане.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора. заметил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Арестовича. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение подписать новые указы о персональных санкциях, в частности, против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. По словам Зеленского, это связано с его пропагандой в интересах российского государства.

1 мая Владимир Зеленский подписал три указа, которым ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против физических и юридических лиц. В один из санкционных пакетов попал Алексей Арестович. Как пояснил президент, решение ввести санкции против Алексея Арестовича и других связано с действиями в пользу России, а также в ущерб Украине.