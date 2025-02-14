Зеленский сообщил, каких войск для войны Россия привлечет больше

Еще в 2000 году, может, 2500-3000 военных КНДР будут переброшены на Курское направление, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Пока мы видим пару тысяч, которые они просят дополнительно. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери и они что-то просят", — отметил президент.

В то же время, глава государства подчеркнул, что РФ готовит 100-150 тыс. людей для тренировки и укрепления белорусского направления. Зеленский не уверен, что они пойдут наступлением на Украину или другую страну, но это может произойти.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что перед началом Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры.

Он также прокомментировал заявления Путина, в частности его утверждение о "нелегитимности" Зеленского как причину отказа от диалога. В частности, по его словам, оба лидера должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.

"Но это не сработает. Они (Зеленский и Путин – ред.) должны (провести переговоры). И обе стороны должны от чего-то отказаться", — отметил Келлог.

Кроме того, Кит Келлогг отверг предположение, что Трамп стремится договориться только с Путиным, потому что "три стороны" должны общаться, особенно двое ключевых участников – представители Украины и РФ. "Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных героя, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", — подчеркнул Келлог.