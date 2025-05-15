Отвечая на вопрос корреспондентки Новости.Live Галины Остаповец, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. Кроме того, в Сумской области оккупанты сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Также Зеленский объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но Буданова нет, потому что "безопасный блок" в делегации возглавляет один человек – глава СБУ. Также присутствует и начальник Генштаба ВСУ. Все это ради безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация активно сосредотачивает военные ресурсы вдоль линии фронта, готовясь к новому масштабному наступлению с целью захвата новых территорий на востоке Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на представителей американской разведки, Владимир Путин стремится завладеть как можно большей частью украинской земли — от Донбасса до окрестностей Киева.

"Командование РФ пытается создать значительные наступательные группировки", — отметил один из американских чиновников. Другой чиновник добавил, что Путин попытается захватить все возможное, прилагая максимум усилий, несмотря на потери и длительную войну на истощение.

Пока численное преимущество РФ в живой силе, ситуация остается контролируемой благодаря украинским дронам, мощным минным полям и эффективной оборонной тактике. Это позволяет сдерживать врага как на восточном фронте, так и в приграничных зонах, в частности, на Курщине, где ВСУ до сих пор удерживают определенные позиции.