logo

BTC/USD

103764.15

ETH/USD

2588.59

LTC/USD

98.98

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление

Зеленский сообщил, где россияне массово накопили силы для наступления

сегодня, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Отвечая на вопрос корреспондентки Новости.Live Галины Остаповец, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. Кроме того, в Сумской области оккупанты сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.

Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Также Зеленский объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но Буданова нет, потому что "безопасный блок" в делегации возглавляет один человек – глава СБУ. Также присутствует и начальник Генштаба ВСУ. Все это ради безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Российская Федерация активно сосредотачивает военные ресурсы вдоль линии фронта, готовясь к новому масштабному наступлению с целью захвата новых территорий на востоке Украины. Как сообщает CNN со ссылкой на представителей американской разведки, Владимир Путин стремится завладеть как можно большей частью украинской земли — от Донбасса до окрестностей Киева.

"Командование РФ пытается создать значительные наступательные группировки", — отметил один из американских чиновников. Другой чиновник добавил, что Путин попытается захватить все возможное, прилагая максимум усилий, несмотря на потери и длительную войну на истощение.

Пока численное преимущество РФ в живой силе, ситуация остается контролируемой благодаря украинским дронам, мощным минным полям и эффективной оборонной тактике. Это позволяет сдерживать врага как на восточном фронте, так и в приграничных зонах, в частности, на Курщине, где ВСУ до сих пор удерживают определенные позиции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости