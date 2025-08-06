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Зеленский смог убедить Трампа: какое важное решение приняли в США

США согласовали новую помощь Украине на более чем 200 миллионов на техобслуживание гаубиц и логистику.

6 августа 2025, 10:15
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Slava Kot

США согласовали предоставление Украине нового пакета помощи стоимостью более 200 миллионов долларов. Как сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, речь идет о двух отдельных пакетах, охватывающих военное оборудование, ремонтные услуги и логистическую поддержку украинских Вооруженных сил.

Зеленский смог убедить Трампа: какое важное решение приняли в США

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит от США новую помощь, которая будет состоять из двух частей.

Первый пакет, оцененный в 104 миллиона долларов, касается технического обслуживания и ремонта гаубиц M777, активно используемых украинской армией. Пакет предусматривает поставку запасных частей, проведение ремонтов и обеспечение долгосрочной технической поддержки. Второй пакет, стоимостью 99,5 миллиона долларов, сосредоточен на логистических услугах, включая транспортировку, консолидацию грузов и другую поддержку.

Оба пакета финансируются в рамках американской программы Foreign Military Sales (FMS), позволяющей иностранным партнерам закупать оборудование и услуги от правительства США по согласованию и поддержке американских партнеров. По словам Шмыгаля, договоренности стали возможны благодаря переговорам между президентами Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

"Благодарим Президента Соединенных Штатов, Министра обороны США и американский народ за последовательную поддержку Украины. Это чрезвычайно важный вклад в спасение жизней и длительный мир в Европе", — написал Шмыгаль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась в Польшу с просьбой о кредите сбоя.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, какие договоренности уже есть с Россией.



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