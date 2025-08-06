Зеленский смог убедить Трампа: какое важное решение приняли в США

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Slava Kot
США согласовали предоставление Украине нового пакета помощи стоимостью более 200 миллионов долларов. Как сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, речь идет о двух отдельных пакетах, охватывающих военное оборудование, ремонтные услуги и логистическую поддержку украинских Вооруженных сил.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит от США новую помощь, которая будет состоять из двух частей.
Первый пакет, оцененный в 104 миллиона долларов, касается технического обслуживания и ремонта гаубиц M777, активно используемых украинской армией. Пакет предусматривает поставку запасных частей, проведение ремонтов и обеспечение долгосрочной технической поддержки. Второй пакет, стоимостью 99,5 миллиона долларов, сосредоточен на логистических услугах, включая транспортировку, консолидацию грузов и другую поддержку.
Оба пакета финансируются в рамках американской программы Foreign Military Sales (FMS), позволяющей иностранным партнерам закупать оборудование и услуги от правительства США по согласованию и поддержке американских партнеров. По словам Шмыгаля, договоренности стали возможны благодаря переговорам между президентами Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась в Польшу с просьбой о кредите сбоя.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, какие договоренности уже есть с Россией.