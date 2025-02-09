Зеленский сказал, закончится ли война в 2025 году

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Лиля Воробьева
Для завершения войны в 2025 году есть все необходимые условия, и это вполне выполнимо.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, текст которого был опубликован на официальном сайте Офиса президента.
Зеленский в этом контексте выделил желание Трампа быстро прекратить эту войну.
Глава государства также подчеркнул важность ужесточения санкций. По его словам, Россия постоянно адаптировалась к разным санкциям.
Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и экономики Украины, разрушенной войной.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал свои условия, чтобы вести с Путиным переговоры . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией по прекращению полномасштабной войны, но только при определенных условиях. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому вещателю ITV News.По словам Зеленского, он был бы готов к любому формату переговоров со страной-агрессором, если бы получил четкие гарантии поддержки от США и Европы.
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