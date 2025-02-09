Зеленский сказал, закончится ли война в 2025 году

Для завершения войны в 2025 году есть все необходимые условия, и это вполне выполнимо.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, текст которого был опубликован на официальном сайте Офиса президента.

"Безусловно, мы этого очень хотим. И каждый год мы хотим, чтобы у западных партнеров хватило сил заставить Путина закончить войну", – сказал глава государства.

Зеленский в этом контексте выделил желание Трампа быстро прекратить эту войну.

"Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильным. Он сильный, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно", – отметил президент.

Глава государства также подчеркнул важность ужесточения санкций. По его словам, Россия постоянно адаптировалась к разным санкциям.

"Сделать тотальные санкции. Чтобы они зарабатывали меньше. Тогда у них (россиян – Ред.) может произойти коллапс. Все это понимают, но не все это делают", – добавил Зеленский.

Вторым важным фактором для завершения войны он назвал гарантии безопасности, чтобы "завтра не было снова оккупации нашей территории". Кроме того, он выделил поддержку армии и экономики Украины, разрушенной войной.

"Мы сегодня не говорим о справедливости для Украины. Мы говорим об окончании горячей фазы войны", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал свои условия, чтобы вести с Путиным переговоры . Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать переговоры с Россией по прекращению полномасштабной войны, но только при определенных условиях. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому вещателю ITV News.

По словам Зеленского, он был бы готов к любому формату переговоров со страной-агрессором, если бы получил четкие гарантии поддержки от США и Европы.