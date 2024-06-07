Зеленский сказал, согласится ли Украина отдать территории в обмен на мир

Выступая перед Национальным собранием во Франции, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир с Россией.

Владимир Зеленский

По его словам, Украина не вправе проиграть войну с Россией, а также отдать ей свои территории.

"Может ли эта война закончиться на рубежах, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких рубежей для зла не существует, как и 80 лет назад. А если кто попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер переступал линию за линией, так же это делает сегодня Путин",

– заявил президент.

Зеленский убежден, что Украина сможет выиграть войну, ведь верит в свою победу.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Мы можем. Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция"

, — заявил Зеленский

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в террористической России заявляют, что готовы к переговорам с Украиной. При этом отмечают, что сделают это, если "будут учтены реалии на земле". Эту мантру повторяют все российские чиновники, включая кремлевского диктатора Владимира Путина. В их понимании "реалии на земле" означают, что Украина должна отдать России все захваченные ею территории.

В Украине неоднократно выступали против этого и подчеркивали, что Россия никогда не остановится на захваченных территориях. Она отдохнет, соберется с силами и пойдет по новой войне, чтобы захватить больше территорий. В целом Россия хочет захватить всю Украину и после этого угрожать ее соседям, которые являются членами НАТО. Кстати, это прекрасно понимают в Европе, потому готовятся к войне с РФ. В частности, Германия уже разработала свой план на случай такой войны с Россией.



