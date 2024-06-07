Зеленский сказал, согласится ли Украина отдать территории в обмен на мир

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Ткачик Олеся
Выступая перед Национальным собранием во Франции, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир с Россией.
Владимир Зеленский
По его словам, Украина не вправе проиграть войну с Россией, а также отдать ей свои территории.
Зеленский убежден, что Украина сможет выиграть войну, ведь верит в свою победу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в террористической России заявляют, что готовы к переговорам с Украиной. При этом отмечают, что сделают это, если "будут учтены реалии на земле". Эту мантру повторяют все российские чиновники, включая кремлевского диктатора Владимира Путина. В их понимании "реалии на земле" означают, что Украина должна отдать России все захваченные ею территории.
В Украине неоднократно выступали против этого и подчеркивали, что Россия никогда не остановится на захваченных территориях. Она отдохнет, соберется с силами и пойдет по новой войне, чтобы захватить больше территорий. В целом Россия хочет захватить всю Украину и после этого угрожать ее соседям, которые являются членами НАТО. Кстати, это прекрасно понимают в Европе, потому готовятся к войне с РФ. В частности, Германия уже разработала свой план на случай такой войны с Россией.
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