Накануне стартующих на следующей неделе президентских выборов в США президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные планы кандидата от республиканцев Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В частности, Зеленский высказал свою позицию по поводу территориальных уступок со стороны Украины во время интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

Зеленский и Трамп

В частности, глава государства подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих законных территорий в соответствии с Конституцией. Зеленский заметил, что юридически это невозможно, независимо от того, какие изменения Россия вносила в свою конституцию в отношении оккупированных территорий. Зеленский подчеркнул, что Украина не признает эти территории частью России, независимо от результатов выборов в США или срока пребывания кремлевского диктатора Владимира Путина у власти.

Президент также отметил, что избранный лидер США окажет влияние на поддержку Украины. Уменьшение такой помощи, по его словам, создаст условия для дальнейшей агрессии России. Зеленский подчеркнул, что ослабление поддержки лишит Украину возможности победить, однако Киев выступает не за территориальные уступки, а за поиск дипломатических путей, зависящих от политики США.

"Если Трамп, в случае его победы, захочет просто заставить Украину отдать все, и таким образом договориться с Россией, я не думаю, что сегодня это возможно", — подытожил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад, и США в частности, могут очень просто заставить Украину пойти на переговоры с РФ. Для этого нужно прекратить финансовую и военную поддержку, а без них Украина не справится с Россией.



