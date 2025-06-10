Зеленский шокировал заявлением о войне в Украине и резко обратился к союзникам

Украинский народ уже более 1200 дней героически противостоит полномасштабному наступлению России на собственную территорию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online ответил на вопрос, как долго Украина сможет продолжать обороняться.

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Глава государства подчеркнул, что вопрос выносливости украинцев очень сложен, ведь никто до сих пор не смог оценить точно, сколько времени еще способно выдержать украинское общество. По его словам, война приносит стране ежедневные потери и страдания, и Украина предпочла бы завершить этот конфликт уже давно.

Мировые лидеры могут задумываться о том, сколько еще Украина сможет держаться, но, как отметил Зеленский, Украина ожидает другого – мир должен остановить агрессию и сдержать Путина.

Президент подчеркнул необходимость усиления санкционного давления со стороны США и призвал Европу работать над эффективными механизмами влияния на Китай. Он предостерег от бездействия и выжидания, ведь нынешняя ситуация может перерасти в конфликт глобального масштаба, вплоть до Третьей мировой войны.

Зеленский отметил важность постоянного взаимодействия с мощными государствами, которые имеют возможность нанести экономический удар по России из-за санкций и прекращения торговых связей.

В то же время, представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Украина продолжает получать пакеты военной помощи из США. Также продолжаются активные переговоры с Вашингтоном по закупке современного американского вооружения.



Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерские спецслужбы искали информацию об украинских воинских частях в приграничной зоне, а также пытались узнать, где Украина развернула системы ЗРК С-300.