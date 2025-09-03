Зеленский сделал заявление об обмене территориями: какое решение принято

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к обмену территориями, в частности, по Донецкой области. По его словам, Украина не будет делать подобных подарков для российского диктатора Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на брифинге в Дании прокомментировал требование Кремля отдать России неоккупированную часть Донецкой области. По словам президента, там сформирована мощная линия обороны, сдерживающая российские силы.

"В течение четырех лет Путин не смог оккупировать даже 30% Донбасса. Если он пойдет дальше – ему потребуются годы, он должен "положить" там миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что обмен территориями противоречит Конституции Украины. Кроме того, Зеленский отметил, что Россия может в любой момент после этого начать новое вторжение, а гарантии безопасности поддерживающие обмен лица не хотят предоставлять.

"Даже если кто-то и поддержит безумную идею выхода ВСУ из Донбасса, кто даст гарантии, что Путин не будет продолжать? Никто. Он очень много раз врал, поэтому мы не можем ему доверять, мы не можем сдавать территории в любом случае", — добавил президент.

После встречи Стива Виткоффа и Путина в августе спецпредставитель Трампа рассказал, что глава Кремля может согласиться на прекращение войны. Среди перечня требований российский диктатор указал выход украинских войск из Донецкой области.

