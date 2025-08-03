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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией: какие уже есть договоренности

Владимир Зеленский назвал достигнутые договоренности с Россией после переговоров в Стамбуле.

3 августа 2025, 13:23
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российской стороной есть договоренность об обмене военнопленными. В настоящее время формируются списки. Также продолжаются переговоры по возвращению гражданских и условия новой встречи в Турции.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией: какие уже есть договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком по переговорам с Россией, а именно о выполнении договоренностей, которые были согласованы в Стамбуле.

"Среди ключевых вопросов – продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", — сказал президент.

По его словам, Ермак доложил о контактах с международными партнерами, в том числе с США для возвращения детей, которые были похищены и увезены в Россию.

В свою очередь Зеленский с Умеровым обсудили следующие заседания Ставки, где будут рассмотрены вопросы подготовки критической инфраструктуры к отопительному сезону, а также развитие отечественных систем ПВО и возможность наносить удары по российской логистике.

Кроме того, Зеленский рассказал, что идет подготовка к новому четвертому раунду переговоров Украины и России в Стамбуле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе выяснили, что означают заявления России о готовности к переговорам для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главную идею Путина и как можно остановить Россию.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15423
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