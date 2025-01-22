Зеленский сделал важные заявления о Трампе: что сказал президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские войска должны стать частью миротворческой миссии в Украине. Об этом он сказал новому президенту США Дональду Трампу, сообщает Bloomberg.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что европейским союзникам не хватает достаточного количества солдат для эффективного сдерживания российского президента Владимира Путина. Он критически оценил заявления, что Европа может справиться своими силами.

"Этого не может быть без Соединенных Штатов... Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", — заявил Зеленский.

Президент также предостерег, что отказ США от участия может спровоцировать раскол в рамках НАТО.

Зеленский выразил обеспокоенность предстоящими переговорами Трампа с Путиным. Он предостерег от любого прекращения огня, объясняя, что это позволит России перевооружиться и подготовиться к новому наступлению.

Президент Украины одобрительно отозвался о планах Трампа расширить экспорт энергоносителей из США. Зеленский считает, что это поможет ослабить Кремль и продемонстрировать силу Соединенных Штатов.

"Окончание войны должно стать победой Трампа, а не Путина... Путин для него (Трампа – ред.) никто", — отметил Зеленский.

Украина также стремится получить четкие гарантии безопасности от США и Европы, которые предотвратят новое вторжение России. Зеленский требует, чтобы эти гарантии были представлены еще до начала переговоров с Путиным.

"Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и честно говоря, я хочу иметь понимание переговоров... Если он сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы пойдем по этому дипломатическому пути", — сказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский дал Трампу важный совет. Президент Украины Владимир Зеленский высказал свои предложения по поводу того, как президент США Дональд Трамп может усилить давление на российского диктатора Владимира Путина. По мнению Зеленского, эффективными мерами станут комплексные санкции против России и предоставление Украине всего необходимого вооружения для противодействия агрессии. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями Международного медиасовета.

В частности, во время встречи президента Украины спросили, какое давление должно оказать Трамп на Кремль, чтобы заставить его пойти на переговоры по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что американский лидер хорошо знает, как это сделать.

