Зеленский сделал Путину предложение о перемирии на войне в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагает российскому диктатору Владимиру Путину пойти на безусловное перемирие в Украине на 30 дней. По словам президента, помогать Путину чувствовать себя комфортно на 9 мая Украина не позволит.
Зеленский предложил Путину длительное перемирие
Владимир Зеленский во время общения с журналистами подверг критике трехдневное "перемирие" Путина на День победы. По словам президента, глава Кремля лишь разыгрывает "театральную постановку" и его предложение выглядит "очень несерьезно".
Президент отметил, что не видит смысла в "перемирии" Путина, ведь даже в случае его действия россияне продолжат убивать украинцев. Зеленский предложил российскому диктатору объявить безусловное перемирие на 30 дней.
По его словам, для тишины на фронте требуется качественный мониторинг, который могут обеспечить западные партнеры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.
Также "Комментарии" писали, что Путин готовится к новой фазе войны, где вместо наступления перейдет в оборону.
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