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Зеленский сделал Путину предложение о перемирии на войне в Украине

Зеленский предлагает Путину перемирие на войне в Украине на 30 дней без предварительных условий.

сегодня, 12:20
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагает российскому диктатору Владимиру Путину пойти на безусловное перемирие в Украине на 30 дней. По словам президента, помогать Путину чувствовать себя комфортно на 9 мая Украина не позволит.

Зеленский сделал Путину предложение о перемирии на войне в Украине

Зеленский предложил Путину длительное перемирие

Владимир Зеленский во время общения с журналистами подверг критике трехдневное "перемирие" Путина на День победы. По словам президента, глава Кремля лишь разыгрывает "театральную постановку" и его предложение выглядит "очень несерьезно".

"Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно – приедущим лидерам или друзьям или партнерам Путина по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая – помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, первой части окончания войны", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что не видит смысла в "перемирии" Путина, ведь даже в случае его действия россияне продолжат убивать украинцев. Зеленский предложил российскому диктатору объявить безусловное перемирие на 30 дней.

"Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", – предложил Зеленский.

По его словам, для тишины на фронте требуется качественный мониторинг, который могут обеспечить западные партнеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Россию остановиться и пойти на окончание войны.

Также "Комментарии" писали, что Путин готовится к новой фазе войны, где вместо наступления перейдет в оборону.



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