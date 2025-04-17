Зеленский сделал предупреждение: Россия готовит удары по Украине на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по Украине на Пасху. Также, по его словам, Путин собирается продолжить атаковать после пасхальных праздников.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

17 апреля Владимир Зеленский провел встречу с энергетиками, где объявил о планах России на Пасху атаковать Украину. По его словам, подобные данные поступают от украинской разведки.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас, и в канун Пасхи, и после нее, возможны новые удары России", — предупредил Зеленский.

Президент пообещал, что Украина продолжит защищать свою энергетическую систему от постоянных атак России. По словам Зеленского, защита энергетических объектов зависит от вооружения, а также работающих в сфере энергетики людей.

"Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему — объединенную, рабочую. И это чрезвычайно важное достижение нашего народа, именно народа. Многих людей, которые защищают энергообъекты, восстанавливают их после ударов, ремонтируют. Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику", — подытожил Зеленский.

Согласно опросам КМИС, Пасха для украинцев считается одним из самых больших праздников. Оно уступает только одному – Рождеству.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру, где погибли трое детей, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Также "Комментарии" писали о тайных переговорах США и РФ для окончания войны.