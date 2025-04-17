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Зеленский сделал предупреждение: Россия готовит удары по Украине на Пасху

Россия готовит удары по Украине на Пасху, по данным украинской разведки.

сегодня, 16:25
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия планирует нанести удары по Украине на Пасху. Также, по его словам, Путин собирается продолжить атаковать после пасхальных праздников.

Зеленский сделал предупреждение: Россия готовит удары по Украине на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

17 апреля Владимир Зеленский провел встречу с энергетиками, где объявил о планах России на Пасху атаковать Украину. По его словам, подобные данные поступают от украинской разведки.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас, и в канун Пасхи, и после нее, возможны новые удары России", — предупредил Зеленский.

Президент пообещал, что Украина продолжит защищать свою энергетическую систему от постоянных атак России. По словам Зеленского, защита энергетических объектов зависит от вооружения, а также работающих в сфере энергетики людей.

"Было сложно, было много угроз, отключений, потерь. Но Украина сохранила свою энергосистему — объединенную, рабочую. И это чрезвычайно важное достижение нашего народа, именно народа. Многих людей, которые защищают энергообъекты, восстанавливают их после ударов, ремонтируют. Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику", — подытожил Зеленский.

Согласно опросам КМИС, Пасха для украинцев считается одним из самых больших праздников. Оно уступает только одному – Рождеству.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на удар российских дронов по Днепру, где погибли трое детей, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Также "Комментарии" писали о тайных переговорах США и РФ для окончания войны.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=2115264375618552
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