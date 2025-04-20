Зеленский сделал предложение Путину в ответ "пасхальное перемирие": дал время до конца дня

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил Владимиру Путину, что предложение временного полного прекращения огня уже больше месяца остается на столе и не было принято российским диктатором. По словам президента, Украина готова к миру, но нужен ответ России на создание полного режима тишины.

Зеленский и Путин

Владимир Путин 19 апреля объявил о "пасхальном перемирии" продолжительностью до 21 апреля. На эти слова отреагировал Владимир Зеленский и предложил Путину прекращение огня на 30 дней, как было обсуждено с США в начале марта.

"Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", — пишет Зеленский.

По состоянию на 6 утра президент получил доклад главнокомандующего Александра Сырского по поводу российских обстрелов в период объявленного Путиным "пасхального перемирия".

"Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально. В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники", – сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, на утро Пасхи армия Путина "старается создать общее впечатление прекращения огня", однако на некоторых направлениях продолжает попытки продвижения. Президент отметил, что для реализации временного прекращения огня "Россия должна полностью выполнять условия тишины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, какие действия помогут укрепить доверие к заявлениям Путина о "пасхальном перемирии".

Также "Комментарии" писали, что в первой реакции Зеленского на "пасхальное перемирие" Путина рассказал о дальнейших атаках России на войне в Украине.