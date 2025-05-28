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Зеленский сделал предложение Путину о встрече: какой формат предложил

Зеленский предлагает Путину встретиться для обсуждения вопроса о прекращении огня.

сегодня, 11:13
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопроса о прекращении огня. По словам Зеленского, к встрече также может быть привлечен президент США Дональд Трамп.

Зеленский сделал предложение Путину о встрече: какой формат предложил

Зеленский готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский во время общения с журналистами озвучил предложение о встрече на уровне лидеров Украины и России. По словам президента, Украина готова к любому формату переговоров с Путиным по прекращению огня.

"Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров – мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров. Если Путину не комфортная двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча – мне все равно. Я готов к любому формату", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что к встрече может также присоединиться Дональд Трамп и рассказал, как могли бы проходить такие переговоры на уровне лидеров Украины, России и США.

"Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и российская сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем", — пояснил Зеленский.

По словам президента, к обсуждению прекращения огня следует привлечь США, поскольку они могли бы фиксировать возможные нарушения и несоблюдение этого процесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал два ключевых вопроса, которые обсудил с Трампом о давлении на РФ.

Также "Комментарии" писали, что Трамп публично пригрозил Путину из-за войны в Украине.



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