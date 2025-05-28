Зеленский сделал предложение Путину о встрече: какой формат предложил

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопроса о прекращении огня. По словам Зеленского, к встрече также может быть привлечен президент США Дональд Трамп.
Зеленский готов встретиться с Путиным
Владимир Зеленский во время общения с журналистами озвучил предложение о встрече на уровне лидеров Украины и России. По словам президента, Украина готова к любому формату переговоров с Путиным по прекращению огня.
Президент отметил, что к встрече может также присоединиться Дональд Трамп и рассказал, как могли бы проходить такие переговоры на уровне лидеров Украины, России и США.
По словам президента, к обсуждению прекращения огня следует привлечь США, поскольку они могли бы фиксировать возможные нарушения и несоблюдение этого процесса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал два ключевых вопроса, которые обсудил с Трампом о давлении на РФ.
Также "Комментарии" писали, что Трамп публично пригрозил Путину из-за войны в Украине.
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