Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы войны уже не было в следующем году. По словам президента, для этого нужно санкционное давление на Россию, чтобы россияне больше не могли терпеть.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что получил доклад разведок о санкциях против России. По словам президента, у России есть ощутимые экономические потери, которые будут только усиливаться. Зеленский подчеркнул, что благодаря санкциям, Россия может пойти на окончание войны в Украине.

"Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о других формах давления на Россию. По его словам, Украина ведет много коммуникаций с международными партнерами в дипломатическом секторе.

Также происходит военное усиление Украины, которое может заставить Россию пойти на окончание войны. Глава СНБО Рустем Умеров получил задачу привлечь внешнее финансирование для беспилотников, а министру обороны Денису Шмыгалю поручено проверить все договоренности с партерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление после переговоров в Стамбуле по поводу встречи Зеленского и Путина в августе.

Также "Комментарии" писали, что на Западе призвали Зеленского уйти в отставку ради Украины. Как отметили в издании президент вместо решения проблемы, сам стал ею.