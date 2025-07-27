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Зеленский сделал обнадеживающее заявление: когда война в Украине может закончиться

Если усилить давление на Россию, войны в Украине может не быть в следующем году.

27 июля 2025, 06:15
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Автор:
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы войны уже не было в следующем году. По словам президента, для этого нужно санкционное давление на Россию, чтобы россияне больше не могли терпеть.

Зеленский сделал обнадеживающее заявление: когда война в Украине может закончиться

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что получил доклад разведок о санкциях против России. По словам президента, у России есть ощутимые экономические потери, которые будут только усиливаться. Зеленский подчеркнул, что благодаря санкциям, Россия может пойти на окончание войны в Украине.

"Сейчас именно такой момент, когда нужно надавить на Россию – нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о других формах давления на Россию. По его словам, Украина ведет много коммуникаций с международными партнерами в дипломатическом секторе.

Также происходит военное усиление Украины, которое может заставить Россию пойти на окончание войны. Глава СНБО Рустем Умеров получил задачу привлечь внешнее финансирование для беспилотников, а министру обороны Денису Шмыгалю поручено проверить все договоренности с партерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление после переговоров в Стамбуле по поводу встречи Зеленского и Путина в августе.

Также "Комментарии" писали, что на Западе призвали Зеленского уйти в отставку ради Украины. Как отметили в издании президент вместо решения проблемы, сам стал ею.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WPySYFROSDA&ab_channel=%D0%97%D0%B5%21%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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