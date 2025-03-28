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Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже: о чем договорились

Владимир Зеленский рассказал, о чем говорили на встрече "Коалиции желающих" в Париже.

сегодня, 15:37
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил договоренности с международными партнерами, которые были достигнуты на встрече "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, договорились продолжать оказывать давление на Россию.

Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Европа способна себя самостоятельно защищать. По словам президента, Украина с партнерами продолжит работу над гарантиями безопасности как для Киева, так и других стран.

"Укрепление Украины, давление на Россию ради мира, согласование общих шагов безопасности — именно эти темы были главными на встрече в Париже европейских лидеров. Европа точно умеет себя защищать, и мы вместе работаем, чтобы гарантировать нашему государству и всем европейским народам больше безопасности", — заявил Зеленский.

Президент рассказал, что по итогам "Коалиции желающих" были согласованы новые военные пакеты помощи Украине, в том числе Франция выделила 2 миллиарда долларов. Кроме того, партнеры Украины договорились, что санкции против России будут действовать до конца войны.

Также на встрече согласовали новые инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Датская модель продолжает эффективно работать, и в этом году мы произведем вместе с партнерами еще больше дронов и другого оружия для защиты жизни. Спасибо каждому лидеру, каждому государству, помогающему Украине", — сказал Зеленский.

В итоге президент отдельно поблагодарил Францию и Великобританию за существование формата "Коалиции желающих".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Зеленский заговорил о скорой смерти Путина.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал 117 доказательств затягивания Россией войны в Украине.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13702
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