Зеленский сделал новое заявление по итогам переговоров в Париже: о чем договорились

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подытожил договоренности с международными партнерами, которые были достигнуты на встрече "Коалиции желающих" в Париже. По его словам, договорились продолжать оказывать давление на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что Европа способна себя самостоятельно защищать. По словам президента, Украина с партнерами продолжит работу над гарантиями безопасности как для Киева, так и других стран.
Президент рассказал, что по итогам "Коалиции желающих" были согласованы новые военные пакеты помощи Украине, в том числе Франция выделила 2 миллиарда долларов. Кроме того, партнеры Украины договорились, что санкции против России будут действовать до конца войны.
Также на встрече согласовали новые инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
В итоге президент отдельно поблагодарил Францию и Великобританию за существование формата "Коалиции желающих".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Зеленский заговорил о скорой смерти Путина.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал 117 доказательств затягивания Россией войны в Украине.
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