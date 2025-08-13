Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его позиция по сдаче Донбасса остается неизменной. По информации Sky News, российский диктатор Владимир Путин стремится получить контроль над регионом в обмен на любое перемирие.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский лидер подчеркнул, что его позиция основывается на Конституции Украины, которая не претерпела изменений.



"Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения нашего народа, воли нашего народа и Конституции Украины", – сказал Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Ранее президент комментировал возможность обмена территориями. Он подчеркнул, что Украина не покинет Донбасс, ведь эти земли оккупированы незаконно. Зеленский отметил, что для России эта территория "плацдарм для будущего нового наступления".

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему? Крым полностью был плацдармом для наступления на юг нашего государства. сепаратистов сделать российской армией", – отметил глава государства.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина готова к обсуждению территориальных вопросов, однако юридическое признание российского суверенитета над оккупированными территориями не рассматривается. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он кратко изложил содержание телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, в котором также принимали участие другие европейские лидеры. По словам Мерца, Трампу подчеркнули, что, прежде всего, необходимо установить режим прекращения огня на фронте, а уже после этого стороны смогут работать над долгосрочным соглашением по завершению войны.