Зеленский сделал новое заявление о снижении мобилизационного возраста

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления западных политиков о снижении мобилизационного возраста. По его словам, проблема не в возрасте мобилизации в Украине, а в том, что международные партнеры не снабжают достаточным количеством вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский пресс-конференции в Брюсселе заявил о критической ситуации по укомплектованию бригад. По его словам, именно этот фактор является одним из ключевых на войне в Украине, а не снижения мобилизационного возраста.
Зеленский указал, что у Украины есть сильные бригады, однако большинство из них не укомплектованы необходимой техникой и вооружением. Как пояснил президент, в прошлом году было договорено об обучении 12 бригад, которые бы тренировались сразу со снаряжением, оружием, своими командирами, "чтобы это был один коллектив".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского сделали заявление о мобилизации с 18.
Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, кого из мобилизованных отправляют в штурмовые подразделения.
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