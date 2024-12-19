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Зеленский сделал новое заявление о снижении мобилизационного возраста

Владимир Зеленский ответил на дискуссии о снижении мобилизационного возраста, отметив критическую нехватку оружия для бригад на фронте.

сегодня, 17:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления западных политиков о снижении мобилизационного возраста. По его словам, проблема не в возрасте мобилизации в Украине, а в том, что международные партнеры не снабжают достаточным количеством вооружения.

Зеленский сделал новое заявление о снижении мобилизационного возраста

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский пресс-конференции в Брюсселе заявил о критической ситуации по укомплектованию бригад. По его словам, именно этот фактор является одним из ключевых на войне в Украине, а не снижения мобилизационного возраста.

"Если человек стоит перед вами без оружия, какая разница — 20 лет этому человеку или 30? Никакой нет разницы. То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас голые бригады", – сказал Зеленский.

Зеленский указал, что у Украины есть сильные бригады, однако большинство из них не укомплектованы необходимой техникой и вооружением. Как пояснил президент, в прошлом году было договорено об обучении 12 бригад, которые бы тренировались сразу со снаряжением, оружием, своими командирами, "чтобы это был один коллектив".

"И когда мы об этом договаривались, и сегодня мы имеем одну бригаду, которую мы тренировали во Франции, и одну бригаду, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии. И если из этого блока мы имеем с вами две бригады, — мы говорим здесь об оружие, а не о людях", — заявил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского сделали заявление о мобилизации с 18.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, кого из мобилизованных отправляют в штурмовые подразделения.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7S2M1lp1Bqo&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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