Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным: когда Киев на них согласится

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не располагает необходимыми ресурсами для освобождения оккупированных территорий военным путем. Киев же полагается на международное дипломатическое давление, которое может заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французской газете Le Parisien.

Владимир Зеленский

В частности, Зеленский выразил удивление слабой реакцией западных стран на агрессию России, в частности, в начале полномасштабного вторжения, когда Украине не предоставили достаточное количество оружия. По его мнению, страх перед Россией дает диктатору чувство безнаказанности.

По его словам, Украине нужны сильные США и Европа, чтобы давить на Путина и заставить его прекратить войну. Он подчеркнул, что Украина пока не находится в слишком слабой позиции, впрочем, еще не достигла той силы, которая позволила бы начать переговоры с РФ.

Зеленский подчеркнул, что пока у Украины нет четкого статуса в отношении НАТО или Евросоюза, начинать переговоры с Путиным означало бы признать за ним право влиять на судьбу всей Восточной Европы.

"Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол с Путиным в таких условиях дало бы ему право решать все в нашей части света. Сначала мы должны разработать модель, план действий или мирный план, как бы вы его ни называли. Затем мы сможем передать его Путину или, шире, россиянам", – подчеркнул глава Украины.

Президент также заявил, что ни одна страна мира не имеет права вести переговоры с Путиным, обходя Украину. Он подчеркнул, что именно Украина является жертвой агрессии, поэтому не может быть такого, чтобы кто-то за нее решал ее будущее.

"Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США сами решают свою судьбу. Украинцы имеют такое же право", – подытожил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему военное поражение Путина для Трампа не в приоритете.



