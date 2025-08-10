logo

Зеленский сделал новое заявление о переговорах: что хочет Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал новое заявление о переговорах: что хочет Путин

Владимир Зеленский назвал планы Владимира Путина, какие Москва хочет получить украинские территории.

10 августа 2025, 07:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы ему простили оккупацию украинских территорий, в частности, юга и востока Украины. Однако Зеленский настаивает, что Украина стоит на четкой позиции и хочет закончить войну справедливым миром.

Зеленский сделал новое заявление о переговорах: что хочет Путин

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что тактика Путина хорошо известна. Российский диктатор опасается санкций, хочет их избежать путем паузы на войне в обмен на легализацию оккупированных украинских территорий. По словам президента, ранее Путину простили аннексию Крыма, что привело к оккупации части Донецкой и Луганской областей. Следующим шагом было отсутствие превентивного наказания для главы Кремля после того, как Россия собрала армию на границах, что привело к полномасштабному вторжению РФ.

"Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донбасса, Крыма", — сказал Зеленский.

Как следствие, Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит произойти второй попытке разделения украинских территорий Россией, как предлагает Путин.

"Зная Россию, где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко на четких украинских позициях. Мы должны закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой, надежной, архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам с этим помогать", — сказал президент.

В итоге Зеленский добавил, что страх и уступки не сделают жизнь безопасной, а российские желания взять украинские территории останутся невыполненными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры ЕС выпустили совместное заявление по поводу переговоров Трампа и Путина из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил о готовности ко встрече с Зеленским и назвал условие.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15583
