Зеленский сделал новое заявление о китайских солдатах на войне в Украине

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что участие китайских солдат на стороне России в войне против Украины, это не единичны случаи. По его словам, Москва осуществляет системную работу по вербовке граждан Китая для участия в войне в Украине.
Китайские военные. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский опубликовал видео в социальных сетях с допросом недавно взятых в украинский плен китайских солдат. По его словам, спецслужбы узнают, как именно граждане Китая попали в российскую армию.
Президент подчеркнул, что участие китайских солдат на войне в Украине не единственное. По мнению Зеленского, Россия использует граждан других стран, в частности, Китая, чтобы продолжить и расширить войну.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о китайских солдатах.
Также "Комментарии" писали, что Китай критикует Зеленского из-за слов о количестве китайских солдат на войне. По словам президента, на фронте находится около 150 китайских солдат, воюющих в армии РФ против Украины.
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