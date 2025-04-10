Зеленский сделал новое заявление о китайских солдатах на войне в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие китайских солдат на стороне России в войне против Украины, это не единичны случаи. По его словам, Москва осуществляет системную работу по вербовке граждан Китая для участия в войне в Украине.

Китайские военные. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео в социальных сетях с допросом недавно взятых в украинский плен китайских солдат. По его словам, спецслужбы узнают, как именно граждане Китая попали в российскую армию.

"Служба безопасности Украины осуществляет необходимые процессуальные действия с пленными, которые были захвачены недавно в Донецкой области. Также изучается вся информация об участии других таких лиц в действиях России против Украины", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что участие китайских солдат на войне в Украине не единственное. По мнению Зеленского, Россия использует граждан других стран, в частности, Китая, чтобы продолжить и расширить войну.

"Очевидно, что это не редкие случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну. Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле отреагировали на заявление Зеленского о китайских солдатах.

Также "Комментарии" писали, что Китай критикует Зеленского из-за слов о количестве китайских солдат на войне. По словам президента, на фронте находится около 150 китайских солдат, воюющих в армии РФ против Украины.



