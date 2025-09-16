Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со Sky News подчеркнул, что отсутствие Украины на саммите предпочло Кремль, тогда как трехсторонний формат переговоров мог бы принести другой результат.

Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что результат этих переговоров был бы совсем иным, если бы Украина присутствовала за переговорным столом.

"Если бы это была трехсторонняя встреча, у нас был бы какой-то результат", — подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил, что Кремль стремился преодолеть международную изоляцию. Личная встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом стала для него возможностью реализовать это.

"И, по моему мнению, он должен заплатить больше. Он должен был потерпеть поражение в этой войне и остановиться. Но он получил деизоляцию. Он сделал общие фото с президентом Трампом, получил публичный диалог. И я считаю, что это открывает Путину двери к другим саммитам и форматам", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 16 августа на Аляске состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Главной темой были мирные переговоры по Украине.

Путин выдвинул ряд условий, в числе которых значительные территориальные уступки со стороны Киева в четырех регионах.

18 августа Зеленский вместе с европейскими лидерами прибыл в Вашингтон, где обсудил с Трампом возможную встречу с Путиным и гарантию безопасности для Украины.

Президент подчеркнул, что такая встреча должна проходить только на нейтральной территории, например, в Австрии или Швейцарии.

В то же время Путин заявил о готовности к переговорам, но настаивал, чтобы Зеленский приехал в Москву и был "готов" к обсуждению, на что украинский лидер ответил скептически.

В то же время в России сообщили, что в настоящее время стороны еще не согласовали дату и повестку дня для проведения саммита на самом высоком уровне, поэтому встреча Зеленского и Путина остается в статусе возможности.

Как уже писали "Комментарии", серьезных угроз для Украины в случае "потепления" отношений между США и Беларусью пока не наблюдается. Если эти изменения действительно произойдут, американская сторона сможет создать условия, исключающие привлечение Беларуси к военным действиям.