Зеленский резко выступил против обучения ВСУ за границей: названа причина

Президент Владимир Зеленский в интервью для ABC подчеркнул, что обучающие миссии для украинских военных должны проходить непосредственно в Украине. Это, по его мнению, важная составляющая гарантий безопасности для нашего государства.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что основой таких гарантий является мощная украинская армия, сформированная из имеющихся в стране кадров, а также продолжение программ подготовки военных.

"Однако эти тренировки должны проходить на территории Украины. Ведь когда мы учим наших бойцов за границей, их потом приходится переучить, потому что война сейчас совсем другая — здесь много новейших технологий, и все очень быстро меняется. Наши солдаты и офицеры имеют больший практический опыт, чем иностранные партнеры. На самом деле это они начинают учиться у наших военных, что есть".

В начале сентября Кая Каллас, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщила о широкой поддержке среди союзных стран по расширению мандата военной помощи ЕС Украине. Речь идет о проведении учений и консультаций уже в Украине после возможного перемирия. По ее словам, большинство государств-членов ЕС готовы обучать украинских военных на украинской территории в случае прекращения боевых действий.

Эту информацию Каллас озвучила после неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене, добавив, что для смены мандата миссии необходимо единогласное решение всех 27 стран блока.

Как отмечает издание Politico, в рамках программы EUMAM уже более 80 тысяч украинских военных было подготовлено 23 странами ЕС, а также Норвегией и Канадой.

