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Зеленский резко прокомментировал переговоры без Украины и предположил, какой «мир» готовят США и РФ

Зеленский прокомментировал проходящие без Украины переговоры об Украине

18 февраля 2025, 17:05
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Ткачик Олеся

Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии проходят по Украине, однако без ее участия. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на российские ультиматумы.

Зеленский резко прокомментировал переговоры без Украины и предположил, какой «мир» готовят США и РФ

Владимир Зеленский

Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, когда страны-партнеры начали оказывать военную помощь, Россия выдвинула жесткие требования. В частности, Кремль требовал сокращения ВСУ, признания оккупированных территорий частью России и установления в Украине пророссийского правительства, которое полностью подчинялось бы Москве.

"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, опять об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что никаких договоренностей с Россией не было ни при оккупации Киевщины, ни при переговорах в Беларуси и Турции.

"Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский заявил, что США пытаются удовлетворить требования Путина с целью достижения быстрого успеха в переговорах, но прекращение огня не является настоящим достижением. Президент также отметил, что Украина никогда не откажется от своих территорий с юридической точки зрения.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1048953.html
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