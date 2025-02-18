Зеленский резко прокомментировал переговоры без Украины и предположил, какой «мир» готовят США и РФ

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Ткачик Олеся
Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии проходят по Украине, однако без ее участия. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на российские ультиматумы.
Владимир Зеленский
Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, когда страны-партнеры начали оказывать военную помощь, Россия выдвинула жесткие требования. В частности, Кремль требовал сокращения ВСУ, признания оккупированных территорий частью России и установления в Украине пророссийского правительства, которое полностью подчинялось бы Москве.
Глава государства подчеркнул, что никаких договоренностей с Россией не было ни при оккупации Киевщины, ни при переговорах в Беларуси и Турции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский заявил, что США пытаются удовлетворить требования Путина с целью достижения быстрого успеха в переговорах, но прекращение огня не является настоящим достижением. Президент также отметил, что Украина никогда не откажется от своих территорий с юридической точки зрения.
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