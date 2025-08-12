Зеленский разрешил украинцам подаваться в университеты дважды в год: подробности

Президент Владимир Зеленский во время эфира телеканала "Мы-Украина" заявил о необходимости упростить условия поступления в украинские заведения высшего образования.

Новые заявления Владимира Зеленского

Глава государства поддержал предложение ввести дополнительную зимнюю вступительную кампанию. По его словам, это позволит абитуриентам, которые по определенным причинам не смогли подать документы или пройти конкурсный отбор летом, не ждать целый год до следующей вступительной кампании, а реализовать свое право на образование уже зимой.

Президент поручил правительству разработать детали и подготовить соответствующие предложения. Ожидается, что инициатива учтет особые условия военного времени и потребности молодежи, которая часто сталкивается с трудностями при вступлении из-за ситуации в сфере безопасности, эвакуации или других обстоятельств.

По словам Зеленского, нововведение поможет снизить отток молодых людей за границу, обеспечить непрерывность образования и создать больше возможностей для получения диплома в Украине даже в сложных условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский в прямом эфире телеканала "Мы-Украина" прокомментировал анонсированную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Он подчеркнул, что обсуждение Украины без участия Киева невозможно, и выразил уверенность, что президент США это понимает.

По словам главы государства, переговоры между лидерами США и России могут иметь значение для их двусторонних отношений, однако какие-либо решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее представителей. Зеленский подчеркнул, что позиция Киева в этом вопросе четкая и неизменная.

