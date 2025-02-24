Зеленский рассказал о важном документе, который через Келлога предал Трампу

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание войны и сохранение мира может состояться только в случае четких гарантий безопасности. В качестве примера Зеленский указал, что Россия с 2014 года по меньшей мере 25 раз нарушала режим прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
24 февраля Владимир Зеленский открыл саммит "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием мировых лидеров. Президент отметил, что Украина и Европа должны присутствовать за столом переговоров, а следствием этих встреч должны быть четкие гарантии безопасности.
Президент напомнил, что Россия постоянно нарушала введенные в разное время режимы прекращения огня. Поэтому, по словам Зеленского, простого введения режима "тишины на фронте" будет недостаточно для длительного мира в Украине.
Зеленский подчеркнул, что передал спецпредставителю президента США Киту Келлогу документ с "перечнем всех режимов прекращения огня с конкретными датами, которые Россия нарушила", который должен получить Дональд Трамп.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что США изменили свое мнение по поводу войны в Украине.
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