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Зеленский рассказал о важном документе, который через Келлога предал Трампу

Владимир Зеленский объяснил, почему доверять России не следует на примере документа о нарушении режима прекращения огня на войне в Украине.

24 февраля 2025, 13:56
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание войны и сохранение мира может состояться только в случае четких гарантий безопасности. В качестве примера Зеленский указал, что Россия с 2014 года по меньшей мере 25 раз нарушала режим прекращения огня.

Зеленский рассказал о важном документе, который через Келлога предал Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

24 февраля Владимир Зеленский открыл саммит "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием мировых лидеров. Президент отметил, что Украина и Европа должны присутствовать за столом переговоров, а следствием этих встреч должны быть четкие гарантии безопасности.

"Война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров. Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит, ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Россия постоянно нарушала введенные в разное время режимы прекращения огня. Поэтому, по словам Зеленского, простого введения режима "тишины на фронте" будет недостаточно для длительного мира в Украине.

"С 2014 года Россия более 25 раз нарушила введенные в разное время режимы прекращения огня, поэтому простой "тишины на фронте" недостаточно для настоящего и продолжительного мира", — пояснил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что передал спецпредставителю президента США Киту Келлогу документ с "перечнем всех режимов прекращения огня с конкретными датами, которые Россия нарушила", который должен получить Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что США изменили свое мнение по поводу войны в Украине.



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