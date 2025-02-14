Зеленский рассказал о судьбе мирного соглашения: подпишут ли его в Мюнхене

Президент Владимир Зеленский в Мюнхене заявил, что по состоянию на сегодняшний день даже речь не идет о мирном соглашении с Россией. Кроме того, он призвал не искать посредничества между Украиной и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский

"Нам нужна жесткая поддержка сильной страны, Соединенных Штатов, сильного президента Трампа. Нам нужна его поддержка и быть на нашей стороне. Я не считаю, что может быть что-то между нами посредине. Потому что не две страны воюют, а Россия принесла войну на нашу землю, и мы ее, я считаю, достойно защищаем", — сказал Зеленский.

По его убеждению, мирным соглашением может быть исключительно план об окончании войны, который, прежде всего, должен быть проговорен и поддержан Украиной и США, также важны гарантии безопасности для всей Европы.

"И Украина является частью уже Европы и будет частью равноправной Европейского Союза. И для нас голос Европы очень важен за столом, а не где-то за кулисами. Они равноправные партнеры. И это можно посмотреть через тот вклад денежный, военный, гуманитарный, разный, финансовый, который Европа вкладывала вместе с нашими друзьями из Соединенных Штатов.

Кроме того, он добавил, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене.

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Ну потому что это Мюнхен. Здесь нет президента (США). Мы помним, какие вещи здесь были когда-то подписаны. И я такие вещи не повторяю", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России изменили риторику по переговорам о мире. В частности, там отметили, что говорить о начале таких переговоров еще рано.



