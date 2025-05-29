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Зеленский рассказал о подлости, которую сделал Китай в отношении Украины

Китай открыл дроны Mavic для России, однако закрыл к ним доступ Украины и партнеров.

сегодня, 15:23
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай закрыл продажу своих беспилотников Mavic для украинцев и европейцев, в то время как у России есть производственные линии дронов с китайскими представителями.

Зеленский рассказал о подлости, которую сделал Китай в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Война в Украине показала важность и эффективность использования беспилотников во время боевых действий и поиска разведывательной информации. Однако, по словам Зеленского, Китай в этом вопросе запретил Украине покупать дроны, в то же время активно сотрудничая с Россией в этом секторе.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители", – заявил Зеленский.

Как указывает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, замечания Зеленского соответствуют действительности. По его словам, Китай, вероятно, сократил поставки Западу некоторых компонентов дронов, таких как используемые в двигателях магниты, одновременно с увеличением поставок в Россию.

"Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, как нам оценивать эти шаги?", – добавил Зеленский.

Напомним, что Пекин неоднократно заявлял, что контролирует свой экспорт товаров, в том числе двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей. В МИДе КНР указывают, что "никогда не предоставляли ни одной стороне летальное оружие", а также "решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Китай отреагировал на заявление главы украинской внешней разведки Олега Иващенко, который сообщил о китайских поставках пороха и станков в Россию.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-29/china-cut-drone-sales-to-west-but-supplies-them-to-russia-ukraine-says
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