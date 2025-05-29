Зеленский рассказал о подлости, которую сделал Китай в отношении Украины

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай закрыл продажу своих беспилотников Mavic для украинцев и европейцев, в то время как у России есть производственные линии дронов с китайскими представителями.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Война в Украине показала важность и эффективность использования беспилотников во время боевых действий и поиска разведывательной информации. Однако, по словам Зеленского, Китай в этом вопросе запретил Украине покупать дроны, в то же время активно сотрудничая с Россией в этом секторе.
Как указывает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, замечания Зеленского соответствуют действительности. По его словам, Китай, вероятно, сократил поставки Западу некоторых компонентов дронов, таких как используемые в двигателях магниты, одновременно с увеличением поставок в Россию.
Напомним, что Пекин неоднократно заявлял, что контролирует свой экспорт товаров, в том числе двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей. В МИДе КНР указывают, что "никогда не предоставляли ни одной стороне летальное оружие", а также "решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Китай отреагировал на заявление главы украинской внешней разведки Олега Иващенко, который сообщил о китайских поставках пороха и станков в Россию.
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