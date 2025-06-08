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Зеленский рассказал о коварном шаге Трампа, который стоит сотен жизней

США перебросили 20 тысяч ракет для сбивания «шахедов» на Ближний Восток

сегодня, 17:11
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Недилько Ксения








Украина согласовала с США передачу 20 000 ракет для борьбы с "шахедами" еще при Байдене. На днях Штаты перебросили эти ракеты на Ближний Восток. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Зеленский рассказал о коварном шаге Трампа, который стоит сотен жизней

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска во время атак Украиной меняют тактику запуска "Шахедов", чтобы не дать возможности украинской ПВО сработать эффективно. Более того, противник всячески пытается истощить ПВО Украины. Для этого он употребляет несколько методов. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ обратил внимание, что россияне не прекращают экспериментировать с маршрутами ударов беспилотников и увеличивают высоту их запуска. Так дроны летят на высоте более 2 км от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект. Как отметил Игнат, на такой высоте "Шахеды" становятся виднее для радаров Сил обороны, но недостижимы для мобильных огневых групп.

Еще одна тенденция, которая стала заметна в последнее время – враг устраивает групповые налеты дронов на один населенный пункт или объект. Также россияне пытаются истощать украинскую ПВО, запуская большое количество дронов-обманок без боезаряда. Так, по словам Игната, во время последних атак, пропорция между ударными и ложными дронами составляла 60 (настоящих) на 40 (ложных).



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