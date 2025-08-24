logo

Зеленский рассказал о "хороших сюрпризах" для россиян на Донбассе: что известно
Зеленский рассказал о "хороших сюрпризах" для россиян на Донбассе: что известно

Зеленский заявил о положительных результатах ВСУ на Донбассе и анонсировал детали от главнокомандующего.

24 августа 2025, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных результатах украинских войск на Донбассе и пообещал детали в ближайшее время.

Зеленский рассказал о "хороших сюрпризах" для россиян на Донбассе: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов и намекнул на новые успехи ВСУ на восточном фронте.

"В этот День Независимости я отдельно хотел бы поблагодарить наших воинов. Есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах – все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для русских. Я думаю, что главнокомандующий сообщит детали позже", – отметил Зеленский.

Президент не раскрыл конкретные направления, но пообещал, что всю информацию озвучит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Последние недели ситуация в Донбассе оставалась напряженной. На Покровском направлении, вблизи Доброполья, российские войска просочились через украинские позиции и временно взяли под контроль несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Однако, по данным украинского командования, в последние дни ВСУ проводят успешные контратаки и освобождают села, которые недавно оказались под оккупацией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон запретил Украине использовать дальнобойные ATACMS по целям России. Как сообщают американские СМИ, США несколько месяцев блокирует возможности Украины наносить удары американским оружием и оружием союзников по российской территории.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ сообщило об оккупации села на Днепропетровщине.



