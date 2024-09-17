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Зеленский рассказал новые подробности о плане победы Украины

На следующей неделе Украина представит союзникам план победы в войне, заявил Владимир Зеленский

сегодня, 20:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

В плане победы Украины, как сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, подробно расписаны составляющие военного пакета, который должен существенно усилить оборонный потенциал страны.

Зеленский рассказал новые подробности о плане победы Украины

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент провел встречу с военным командованием, во время которой был подготовлен важный и содержательный военный пакет, что будет способствовать значительному усилению обороноспособности Украины в рамках плана победы.

"Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы", – говорит он.

Также Зеленский акцентировал внимание на необходимости увеличения количества боевых самолетов в Вооруженных силах Украины и ускорения подготовки украинских пилотов. "У нас есть четкое видение, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить процесс обучения наших пилотов. Все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны Украины четко очерчены", — подчеркнул президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Запад думает о возможности переговоров с Кремлем . Некоторые западные страны, поддерживающие Украину, начинают рассматривать варианты завершения войны до 2025 г., обсуждая возможность переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Однако любые решения по переговорам должны приниматься исключительно представителями украинской власти. По информации, опубликованной Bloomberg, у представителей Запада возникают опасения, что украинские силы могут быть вынуждены досрочно прекратить боевые действия.

В этой связи среди западных лидеров стали серьезнее обсуждать целесообразность мирных переговоров как одного из возможных способов завершения конфликта между агрессором Россией и Украиной. Такой сценарий рассматривается в рамках стратегии на 2025 год.



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