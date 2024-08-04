Зеленский рассказал, на каких условиях должна завершиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война должна быть окончена на украинских условиях. По словам Зеленского, этому будет способствовать, что последствия российской агрессии перейдут на территорию РФ.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил каждого военного и всех, кто работает в Украине для нанесения ударов по российским аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и логистике. По словам президента, это одно из наиболее эффективных средств принудить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.

"Там, откуда Россия наносит удары по Украине, откуда запускает ракеты, шахеды, бомбы, нам нужно это решение, чтобы мы могли действовать всем оружием, которое может быть эффективным. Мы должны защитить жизнь наших людей, завершить войну на наших, украинских условиях", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что каждый удар, отвечающий на российские авиабомбы, уничтожает логистику и российские военные базы приближает справедливое окончание войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на готовность Украины к мирным переговорам для окончания войны. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва слышала о заявлениях по поводу мирных переговоров, однако не видит никаких движений Киева. Также представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за "мирные переговоры", однако на своих условиях — оккупацией украинских территорий, то есть с нарушениями международного права.

Также "Комментарии" писали об ответе пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой на сообщение Зеленского о необходимости России присоединиться к мирным переговорам для окончания войны.