Зеленский рассказал, когда ВСУ смогут остановить продвижение оккупантов

Если западные партнеры увеличат поставки оружия Украине, Силы обороны смогут остановить российских захватчиков на востоке страны, заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

То есть, как подчеркнул президент, Украина нуждается в оборонной поддержке, при этом своевременной.

"И именно такой, которая способна сорвать российский план реванша на этот год, план их наступления",

– подчеркнул глава Украины.

Глава Украины признал, что, к сожалению, сейчас захватчики имеют инициативу на востоке. Именно поэтому Силам обороны их следует остановить и перехватить инициативу.

"Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое",

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что оккупанты пользуются тем, что западное оружие еще не поступило в Украину. Также враг увеличивает свои группировки и не только на востоке государства, но и на севере.

При этом Зеленский убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну. Он продолжает рассчитывать, что сможет расколоть Запад в вопросе поддержки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский считает , что на российского диктатора Владимира Путина нужно давить не только на линии фронта, но и политически. Именно для этого, говорит он, и необходим Глобальный саммит мира. На нем в первую очередь намерены обсудить три вопроса, включая обмен пленными в формате "всех на всех", а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Как подчеркнул Зеленский, Глобальный саммит мира чрезвычайно важен, именно поэтому российский диктатор со своими муртадами пытаются его сорвать. По его словам, для этого Путин будет увеличивать давление на фронте, проводить новые наступления и манипулировать по политическим вопросам.