Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Украине не позже 2025 года. По его словам, в этом поможет план победы, а также поддержка международных партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским в Ватикане совершил визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом. Перед началом официальных переговоров с немецким лидером Зеленский заявил, что хотел бы завершить войну в следующем году и для этого представит план победы Олафу Шольцу.
Зеленский отметил, что план победы – это очередной шаг, который приблизит мир в Украине.
По словам Зеленского, весь мир видит, как Россия уклоняется от дипломатии и справедливого окончания войны на основе устава ООН. Поэтому Украина совместно с международными партнерами должна принудить Россию к миру.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в хорватском Дубровнике во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский также называл 2025 год, как год, когда война в Украине может завершиться.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский предложил, как должна закончиться война в Украине.
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