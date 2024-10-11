Зеленский рассказал, когда ожидает окончания войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет закончить войну в Украине не позже 2025 года. По его словам, в этом поможет план победы, а также поддержка международных партнеров.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после встречи с Папой Римским в Ватикане совершил визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцом. Перед началом официальных переговоров с немецким лидером Зеленский заявил, что хотел бы завершить войну в следующем году и для этого представит план победы Олафу Шольцу.

"Сегодня я представлю Олафу план, как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, то есть как завершить эту войну, хотелось бы, не позже чем в 2025 году", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что план победы – это очередной шаг, который приблизит мир в Украине.

"То есть этот план – не взамен нашей мирной инициативе, а чтобы усилить позиции Украины ради приближения к миру", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, весь мир видит, как Россия уклоняется от дипломатии и справедливого окончания войны на основе устава ООН. Поэтому Украина совместно с международными партнерами должна принудить Россию к миру.

"Мы нуждаемся именно в этом – восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем", – подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в хорватском Дубровнике во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" Владимир Зеленский также называл 2025 год, как год, когда война в Украине может завершиться.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский предложил, как должна закончиться война в Украине.

