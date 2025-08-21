Зеленский рассказал, каким образом следует закончить войну

Глава государства заявил, что ключевой задачей Украины и ее союзников является скорейшее завершение войны путем усиления давления на Россию. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ничего не понимает, кроме силы, поэтому только решительные действия могут приблизить мир.

Обращение Зеленского

Президент подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное для защиты граждан и территории. Он также согласился с позицией президента США Дональда Трампа, что ограничиваться лишь обороной недостаточно. В то же время, украинские власти не уменьшают усилий на дипломатическом направлении — продолжаются постоянные контакты с международными партнерами по проведению переговоров, которые реально могут приблизить завершение войны.

По его словам, сейчас активно работают советники по национальной безопасности, которые ежедневно проводят консультации. На военном уровне Главнокомандующий и Генеральный штаб прорабатывают военную составляющую будущих гарантий безопасности Украины.

Президент подчеркнул, что каждый день добавляет новые детали в формирование архитектуры безопасности для государства — это и поставки оружия, и финансовая поддержка, и взаимодействие с партнерами на суше, в небе и на море. Он заверил, что в ближайшее время Украина получит новые шаги поддержки от союзников, а сам проведет ряд важных дипломатических переговоров.

Глава государства поблагодарил всех международных партнеров и граждан, которые остаются на стороне Украины в этой борьбе.

