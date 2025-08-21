logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, каким образом следует закончить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, каким образом следует закончить войну

Президент: войну можно остановить только силой и давлением на Россию

21 августа 2025, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава государства заявил, что ключевой задачей Украины и ее союзников является скорейшее завершение войны путем усиления давления на Россию. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ничего не понимает, кроме силы, поэтому только решительные действия могут приблизить мир.

Зеленский рассказал, каким образом следует закончить войну

Обращение Зеленского

Президент подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное для защиты граждан и территории. Он также согласился с позицией президента США Дональда Трампа, что ограничиваться лишь обороной недостаточно. В то же время, украинские власти не уменьшают усилий на дипломатическом направлении — продолжаются постоянные контакты с международными партнерами по проведению переговоров, которые реально могут приблизить завершение войны.

По его словам, сейчас активно работают советники по национальной безопасности, которые ежедневно проводят консультации. На военном уровне Главнокомандующий и Генеральный штаб прорабатывают военную составляющую будущих гарантий безопасности Украины.

Президент подчеркнул, что каждый день добавляет новые детали в формирование архитектуры безопасности для государства — это и поставки оружия, и финансовая поддержка, и взаимодействие с партнерами на суше, в небе и на море. Он заверил, что в ближайшее время Украина получит новые шаги поддержки от союзников, а сам проведет ряд важных дипломатических переговоров.

Глава государства поблагодарил всех международных партнеров и граждан, которые остаются на стороне Украины в этой борьбе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 38-летнему жителю села Оженин Ровенской области сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении после того, как он напал с ножом на своего отца. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15717
Теги:

Новости

Все новости