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Зеленский рассказал, как заставить Россию остановится и пойти на окончание войны

Зеленский отреагировал на очередные удары России по Украине.

сегодня, 07:27
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остановить войну только из-за давления и демонстрации силы, в том числе из-за санкций от Соединенных Штатов и Европы на Москву. Зеленский назвал россиян, которые отдают приказы и выполняют их по ударам по гражданским "извергами".

Зеленский рассказал, как заставить Россию остановится и пойти на окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по Харькову, состоявшуюся вечером 2 мая. Из-за ударных беспилотников пострадали более 40 человек, в том числе 11-летний ребенок.

"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на данный момент известно о более 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы. Никаких военных целей не было и не могло быть", — заявил Зеленский.

Как пояснил президент, Россия наносит удары по домам украинцев в то время, когда они дома и укладывают детей спать. По словам Зеленского, Украине нужны средства противовоздушной обороны, а также давление на Россию, которое может вынудить Москву на окончание войны.

"Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизни. Украине необходимо усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, стремящиеся к миру. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ сделало заявление о "возвращении" Украины в границы 1991 года.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14063
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