Зеленский рассказал, как заставить Россию остановится и пойти на окончание войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остановить войну только из-за давления и демонстрации силы, в том числе из-за санкций от Соединенных Штатов и Европы на Москву. Зеленский назвал россиян, которые отдают приказы и выполняют их по ударам по гражданским "извергами".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по Харькову, состоявшуюся вечером 2 мая. Из-за ударных беспилотников пострадали более 40 человек, в том числе 11-летний ребенок.
Как пояснил президент, Россия наносит удары по домам украинцев в то время, когда они дома и укладывают детей спать. По словам Зеленского, Украине нужны средства противовоздушной обороны, а также давление на Россию, которое может вынудить Москву на окончание войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ сделало заявление о "возвращении" Украины в границы 1991 года.
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