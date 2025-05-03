Зеленский рассказал, как заставить Россию остановится и пойти на окончание войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может остановить войну только из-за давления и демонстрации силы, в том числе из-за санкций от Соединенных Штатов и Европы на Москву. Зеленский назвал россиян, которые отдают приказы и выполняют их по ударам по гражданским "извергами".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по Харькову, состоявшуюся вечером 2 мая. Из-за ударных беспилотников пострадали более 40 человек, в том числе 11-летний ребенок.

"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на данный момент известно о более 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы. Никаких военных целей не было и не могло быть", — заявил Зеленский.

Как пояснил президент, Россия наносит удары по домам украинцев в то время, когда они дома и укладывают детей спать. По словам Зеленского, Украине нужны средства противовоздушной обороны, а также давление на Россию, которое может вынудить Москву на окончание войны.

" Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизни. Украине необходимо усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, стремящиеся к миру. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины назвали главное условие для мирных переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ сделало заявление о "возвращении" Украины в границы 1991 года.